我之前是混和肌，曾經做過淨膚雷射，皮膚變比較薄，換...
最近氣溫變涼有感！敏感膚質在變天後，保養變得好費力...
基本上身為男生的我，肌膚是標準超會出油的類型！
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芬多精透明皂起泡後的泡泡柔細綿密，洗後肌膚不緊繃，...
保養永遠不嫌早~本身是高中開始就跟著媽媽一起保養
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這系列是標榜可以做全天候的強力保濕!同時可以美白~...
天氣變化那麼大，肌膚覺得好乾燥
怎麼擦都不夠，這...
【十萬個為什麼】高達30多款的濃縮精華原液 ...
出社會後對甚麼都斤斤計較~雖然保養是必須，但絕對要...
雅聞亮白膠囊 | 職業婦女の心裡話
現在的女...
自從出社會以後，相信很多人都跟我一樣下班懶得動~
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身為乾肌，每當進入季節交替的時候，
臉部的緊繃感...
保養一段時間，就感覺 ㄟ~怎麼好像吸收的有點慢……...
愛上洗完頭的SPA時光，我也能蓬鬆飄逸的撥髮了! ...
每天下班都幾點了，真的好懶得卸妝RRR~
上班看...
當旁邊的稱呼開始從「姊」變成「姨」的時候，真的很焦...
每天勞累摧殘，皮膚狀況每況愈下….
年邁30的化...
我從小就很羨慕天生白白的女生!
不僅整體看起來氣...
身為每天騎機車的通勤族
戴安全帽一直是我視為通勤...
曾經看過報導介紹 保濕沒做好的肌膚會衍伸出油水失衡...